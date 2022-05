“Musica in Libertà”, concerto dell'Erorchestra da Camera di Bari

Prosegue “Musica in Libertà”, la rassegna di musica a cura dell’EurOrchestra che per quest'anno sta organizzando due concerti, sempre di martedì, uno al mattino alle 11.30 e uno nel pomeriggio alle 17, nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari.

Martedì 10 maggio ci sarà la compositrice marchigiana Paola Ciarlantini, nota autrice di musica e musicologa, docente nel Conservatorio di Bologna. Nel corso del concerto la Ciarlantini, spiegherà cosa significhi scrivere musica oggi per una donna, e parlerà della sua produzione pianistica, affidata per l’occasione alla interpretazione del giovane e talentuoso pianista barese Francesco Viviano.

I concerti si arricchiranno anche della presentazione del libro “Filippo Cifariello. La vita, l’arte, gli amori”, edito da “Di Marsico Libri”. A parlarne sarà direttamente l'autore, lo scrittore Nicola Mascellaro.

I concerti proseguiranno ogni martedì fino al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per ampliare l’offerta culturale e artistica in questo periodo difficile.

I successivi appuntamenti, sempre alle 11.30 e alle 17 si terranno:

- Martedì 17 Maggio: Liricamente con il Duo Calliope, formato dal soprano Antonia Giove e dalla pianista Cinzia Maurantonio, che eseguiranno un programma di arie liriche del repertorio classico, con un breve viaggio finale nel mondo dell’operetta e della canzone d’autore;

- Martedì 24 maggio: Fascino ed eleganza: la musica delle compositrici, con la pianista e musicologa Annamaria Giannelli, propugnatrice della riscoperta delle Donne compositrici costrette spesso a restare nell’ombra da una redazione e da uno sguardo troppo unilaterali rivolti alla storia della musica;

- Martedì 31 Maggio: Omaggio a Skrjabin nel 150 anniversario della nascita, concerto affidato al pianista di fama internazionale Filippo Balducci, autore di libri e di ricerche musicologiche sull’autore russo, del quale eseguirà la Settima e la Decima Sonata e alcuni Studi e Mazurche;

- Martedì 7 Giugno: Omaggio a Sakamoto con il noto pianista Domenico Balducci, che tanto successo sta riscuotendo con i suoi concerti dedicati a musiche di autori contemporanei e al jazz, e che omaggerà il grande autore giapponese eseguendo alcune delle sue più belle e conosciute opere;

- Martedì 14 Giugno: Incontro con il compositore Franco Degrassi, stimatissimo compositore di musica acusmatica, e improvvisatore elettroacustico, docente nel Conservatorio di Foggia, che spiegherà il senso e la storia della musica acusmatica e ci condurrà all’ascolto di alcuni suoi brani;

- Martedì 21 Giugno: Tempo di chitarra, con il giovane e validissimo chitarrista Lorenzo Rodio, vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali, che eseguirà musiche di Bach, Mertz, Sor, e Castelnuovo Tedesco;

- Martedì 28 Giugno: Da Bach a Liszt, un viaggio musicale nell’Europa sette e ottocentesca, del pianista Luca Francesco Lomaglio, che eseguirà oltre ai due autori citati, anche brani di Chopin e di Beethoven;

- Martedì 5 Luglio: Il mondo fantastico di Schumann, un omaggio al grande compositore tedesco della pianista e musicologa Elisabetta Pani, docente di pianoforte nel Conservatorio di Bari, che tante energie dedica all’approfondimento interpretativo e storiografico sulla musica di questo autore, di cui eseguirà i Papillons op. 2 e la Kresleiriana op.16.