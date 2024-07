EurOrchestra da Camera di Bari, Festival du Pastiche Musical per “Le Due Bari 2024”

Prosegue il Festival Du Pastiche Musical (Barisien - Napolitain - Européen), la rassegna dell’EurOrchestra da Camera di Bari che si inserisce nel cartellone di eventi estivi “Le Due Bari”. Domenica 14 luglio, alle 20.30, nella chiesa di San Giacomo in Piazza dell’Odegitria a Bari Vecchia andrà in scena il concerto diretto dal Maestro Francesco Lentini, “Tanti Autori per 2 opere - pastiche ( Bajazet e Artarserse,) e due fratelli (Haydn) per una Sinfonia!”. L’ingresso è libero.

Il concerto vedrà l’esecuzione, nelle trascrizioni di Angela Montemurro da antichi manoscritti o antiche edizioni a stampa, di brani tratti dall’Opera Bajazet, o Tamerlano, di Vivaldi, dall’Opera Artaserse di vari autori, e dalla Sinfonia- pastiche compilata dal Michael Haydn, fratello del più celebre Joseph, assemblando due tempi di un suo lavoro in si bemolle, cui ha aggiunto il terzo tempo della una Sinfonia n.59 di Joseph, modificandone tonalità e tempo.

Il Festival vuole mettere in luce il legame musicale che unisce, sin dal 700, le città di Bari e Napoli, dove sono nati tanti musicisti della scuola napoletana, che hanno poi operato anche fuori dei confini nazionali, in vari paesi europei. Otto i concerti programmati (il 7, 14, 21, 28 luglio e poi il 4, 11, 15 e 18 agosto) in otto aree bersaglio della Citta? Metropolitana di Bari, con prime esecuzioni assolute di pastiches e parodie musicali nate dalla fusione di intermezzi dallo stesso titolo, o da opere frutto di collaborazioni, o di sovrapposizioni, o di giustapposizioni, realizzate dai Maestri sette-ottocenteschi di scuola pugliese-napoletana, o dai loro contemporanei, o da loro epigoni, anche europei, e riarrangiate o riassemblate in chiave moderna dalla compositrice barese Angela Montemurro, cui si deve l’opera di ricerca e riscoperta di antichi manoscritti, o di antiche edizioni, o di edizioni a stampa più moderne, che sono serviti da base per la nuova vita di queste musiche.

Il programma del concerto del 14 luglio prevede come primo brano l’esecuzione della Sinfonia di apertura dal pastiche Bajazet, o Tamerlano, di Vivaldi, in cui è contenuta anche l’aria di Giacomelli dall’opera Merope “Sposa son disprezzata”, che sarà interpretata dal Soprano Marzia Saba Rizzi, e l’Aria dal Giustino dello stesso Vivaldi “Vedrò con mio diletto”, che sarà cantata dallo stesso soprano e dalla voce maschile del controtenore Niccolò Tanzella, come aveva indicato lo stesso Vivaldi per il personaggio di Anastasio. Seguono, nella interpretazione del tenore Federico Buttazzo, due arie dei fratelli Broschi, il famoso castrato andriese Farinelli e suo fratello Riccardo, inserite ambedue nell’opera Artaserse di vari autori, ed attribuita soprattutto ad Hasse, ma anche ad Ariosti, Porpora, Pergolesi, Gluck. Ancora il tenore Buttazzo interpreterà l’aria “Se al labbro mio non credi” nella quale si cimentò Mozart, sullo stesso testo usato da Hasse in questa opera, e di cui sarà eseguita sia la versione di Ariosti, che diventa “Fortunate passate mie pene” e sarà cantata da Niccolò Tanzella, sia la versione attribuita a Gluck, che sarà affidata al tenore Federico Buttazzo. Chiude il programma la Sinfonia- pastiche dei fratelli Haydn.

Voce narrante Leo Lestingi. Maestro al cembalo Angela Montemurro. Dirige l’EurOrchestra il Maestro Francesco Lentini. Ingresso libero.

Il programma del festival:

Domenica 21 Luglio: Chiesa di San Marco a Japigia, scalinata settecentesca, Ore 20,30

“La serva Padrona in... Pastiche”

ovvero L’odio vinto dalla costanza (1733, di Pergolesi) ovvero Una Burletta in Musica (1786, di Paisiello) soprano Marzia Saba Rizzi, baritono Antonio Stragapede, mimo Michele Cuonzo, recitante e Regia Paola Martelli



Domenica 28 Luglio: Chiesa di San Giorgio Martire a Loseto, Ore 20,30

“Un Pastiche dalla Russia a Bari, e un Addio dal Castello degli Esterha?zy”

Blaf Quartet di Rimski-Korsakov, Liadow, Borodin, Glazunow e Sinfonia degli Addii di Haydn

voce recitante Annamaria Greco

Domenica 4 Agosto: Chiesa di San Paolo Apostolo, al Quartiere San Paolo Ore 20,30

“Un Pasticcio Funebre (!?), Cinque Contreta?nze e un Pastiche di Sonata e Fuga”

Musiche di Mozart e Rossini

Annamaria Fortunato Pianoforte, Dodo Coscia voce recitante



Domenica 11 Agosto: Chiesa San Pio X Via Bruno Buozzi Ore 20,30

“Un Pastiche Sacro e tre Pasticcios Profani con Parodia”

Musiche di Pergolesi Vivaldi Logroscino Cafaro Rossini Satie Strauss

Voci Recitanti e liriche Angela Cuoccio e Gianni Leccese., N.Tanzella, G.Naviglio M.S. Rizzi



Giovedi? 15 Agosto: Chiesa di Santa Cecilia Via Dante Alighieri 382 Ore 20,30

“Ma e? un Pastiche o una Parodia? Boccherini, Mozart, Salieri,Tritto, ovvero l’arte di arrangiare”

Voci Angela Cuoccio, Gianni Leccese, Antonio Stragapede, fine dicitore Lidia Cuccovillo

Prima del concerto Ore 19:00 Laboratorio inclusivo a cura della UILDM sezione provinciale



Domenica 18 Agosto: Chiesa di San Girolamo, Stradella S. Girolamo Ore 20,30

“Orfeo nei Pasticci, e una Collezione di Musica per tutte le stagioni

Controtenore Niccolo? Tanzella, Baritono Giuseppe Naviglio, Voce Recitante Paola Martelli