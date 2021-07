Concerto "Tango y Milonga & Tango Vals" dedicato dal pianista Domenico Balducci al mondo del tango argentino

Prosegue la nuova stagione di “Musica in Libertà” dell’EurOrchestra da Camera di Bari.

Martedì 20 luglio, alle 10.30 terzo appuntamento con i matinée musicali, inseriti nel PianoFestival San Nicola 2021, che si concluderà a fine dicembre. Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, fino a esaurimento dei pochi posti disponibili, si terranno nella Chiesetta-Sala Matrimoni del Municipio 1, in Via Trevisani 206, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, sempre nel rispetto delle norme vigenti anticovid. I concerti saranno successivamente diffusi, il giovedì successivo all’esecuzione (in questo caso giovedì 22 luglio a mezzodì) via streaming sui canali de “La Gazzetta Meridionale” e sulle pagine Facebook dell’EurOrchestra. Tutti gli appuntamenti godono del patrocinio gratuito del Municipio 1 del Comune di Bari.

I direttori artistici, i Maestri Francesco Lentini e Angela Montemurro, soddisfatti per l’eco di consensi ricevuti dall’avvio della loro iniziativa - volta a porre al centro del loro percorso artistico la condivisione del “far musica” come bene da salvaguardare per il miglioramento della qualità della vita, e soprattutto perseguendo l'intento di trasformare i luoghi del sociale e del quotidiano, come possono essere le sedi dei Municipi, in luoghi di condivisione di arte, di spiritualità e di emozioni, come volano per una migliore ripartenza dopo un periodo buio quale quello della pandemia - hanno programmato il prossimo concerto dedicandolo alla musica classico-popolare, e a un genere caro a tanti, che è quello del tango argentino. Per questo hanno invitato sul palco della Sala Matrimoni del Municipio 1 un pianista esperto del genere quale il noto Domenico Balducci, docente nel Conservatorio Piccinni di Bari, e concertista di rango.

Anche in questa occasione, nell’intervallo del concerto è previsto il siparietto dal titolo “Tre minuti con l’autore” con presentazione del libro Quando andavamo al cinema, dello scrittore Nicola Mascellaro, edito da Di Marsico Libri.

Presenta Barbara Mangini.

Confermate, inoltre le due esecuzioni della nuova produzione dell’EurOrchestra da Camera di Bari a firma di Angela Montemurro: “La Cecchina con la valigia” sarà eseguita il 23 Luglio alle 20.30 nel teatro all’aperto della Casina Municipale di Selva di Fasano, (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3283242230) e il 25 luglio, alle 20.30 sempre, sulla terrazza della chiesa del Carmine, nel Borgo Antico di Bari (prenotazione obbligatoria al 39321744 o per mail su info@operapiacarmine.it).

