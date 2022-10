Eurorchestra, nella Chiesa di S. Carlo Borromeo "Cantate Arie e Sonate del '700 barese tra Altamura, Bari e Napoli"

Domenica 16 ottobre, per il “Piccolo Festival barisien-parisien-napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari per il progetto "Le Due Bari" è in programma il Concerto dal titolo “Cantate Arie e Sonate del ‘700 barese tra Altamura, Bari e Napoli”.

L'appuntamento è per le ore 20.30 nella Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari.

Durante il concerto ci sarà un'esecuzione in Prima assoluta di musiche dei compositori nostrani Giacomo Tritto, Gaetano Latilla, Saverio Mercadante, Leonardo Leo e Nicola De Giosa nelle trascrizioni e orchestrazioni di Angela Montemurro da antichi manoscritti.

Solisti vocali Angela Cuoccio, Soprano, e Gianni Leccese, Tenore. L'EurOrchestra sarà come sempre diretta dal Maestro Francesco Lentini.

Prima del concerto, alle 19.00, si terrà nella stessa Chiesa un'iniziativa formativa a cura di Francesco Scoditti, dal titolo “Il ‘700 barisien-napolitain”.

Ingresso libero.