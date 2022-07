Festival itinerante "Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell'EurOrchestra da Camera di Bari

Si inaugura domenica 31 luglio, con un concerto alle 20.30 diretto dal Maestro Francesco Lentini, il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari: un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”, nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori periferici della nostra città.

Il concerto del 31 luglio, dal titolo “Da Piccinni a Tony Santagata: canzoni sotto le stelle”, vedrà l’esecuzione in prima assoluta di un brano di Niccolò Piccinni scritto in dialetto napoletano e riorchestrato da Angela Montemurro per Soprano, due chitarre e Orchestra, dal titolo “Veo a’ buje”. Seguiranno tre canzoni del barese Nicola De Giosa, di cui due dal titolo napoletano: “Le corallare”, “Le marenare”, seguite da “I Tamburelli, i Campanelli”, presentate in prima assoluta nella trascrizione per Voci e Orchestra realizzata dalla stessa Montemurro dall’originale per pianoforte e canto. Seguiranno delle interpretazioni di canti popolari baresi, e di canzoni classiche napoletane, a partire da “Reginella”, fino “Tu sì ‘na cosa grande” di Modugno e a “Caruso” di Dalla. Gli esecutori saranno il Soprano Angela Cuoccio, il Tenore Gianni Leccese, la voce e la chitarra di Tommaso Chimenti, e la chitarra di Franco Morgese. Angela Montemurro sarà al pianoforte e al clavicembalo. Prima del concerto alle ore 18 e alle ore 19, sempre nel Cortile della Chiesa di San Marco, ci saranno due momenti formativi e di guida all’ascolto a cura di Mariella Ragnini de Sirianna, presidente della Star Gate Universal Service, e del giornalista e musicologo Ugo Sbisà. L’ingresso è libero.

Il Piccolo Festival, che ha come sottotitolo: “I viaggi della nostra Musica, dal’500 ad oggi”, si concretizzerà? in dieci concerti, ognuno in prima assoluta mondiale, in sei aree bersaglio della citta? metropolitana di Bari. Ciascun appuntamento sarà anticipato da uno o due laboratori o iniziative formative, che mirano a salvaguardare e valorizzare, portandolo all’attenzione del pubblico, il patrimonio immateriale del nostro territorio.

Nel corso dei diversi appuntamenti saranno riproposte, come prime esecuzioni assolute nei tempi moderni, ovvero in nuove vesti e in nuove partiture, realizzate dalla compositrice barese Angela Montemurro e da altre compositrici internazionali, musiche scritte dagli antichi maestri.



Il festival godrà dell’apporto, in veste di esecutori, di musicisti prestigiosi per lo più della nostra terra, come i cantanti Gianni Leccese, Angela Cuoccio, Antonio Stragapede, Antonia Giove, Sara Visini, Simona Lega, Caterina Pietracito, Guo Tong, la pianista e musicologa Fiorella Sassanelli, il pianista Francesco Nicolosi, il flautista Francesco Scoditti, l’attore Leo Lestingi, ma non mancheranno musicisti internazionali come il violinista Davide Alogna.

Altra peculiarità del Piccolo Festival sarà quella di valorizzare il patrimonio materiale del territorio, facendo apprezzare i luoghi prescelti come luoghi di rinascita di incontri sociali, dopo la pausa creata dalla pandemia, e al tempo stesso come patrimonio monumentale della nostra terra.

Il Piccolo Festival persegue il principio della inclusione, in quanto da? spazio e offre possibilità? lavorative ai giovani musicisti locali, tra cui anche alcuni giovani musicisti ucraini, e alle donne. L’orchestra utilizzata per il festival si comporrà? per lo più? di giovani strumentisti diplomati dei Conservatori pugliesi, per la maggior parte donne. Ed e? alle donne che l’EurOrchestra, in collaborazione con l’Associazione ParnasoDonnein Musica di Puglia, volge lo sguardo, includendole sia nell’orchestra, sia come soliste, sia come compositrici.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN



Festival itinerante: 10 concerti nelle Chiede dei territori periferici della Città di Bari.

· 31 luglio: San Marco a Japigia;

· 6 agosto: San Giorgio Martire a Loseto;

· 28 agosto: San Marco a Japigia;

· 8 settembre: Stella Maris a Palese;

· 25 settembre: San Giacomo a Bari Vecchia;

· 9 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

· 16 ottobre: San Carlo Borromeo al Libertà;

· 22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;

· 6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;

· 13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà

Per informazioni tel-al 3284475514, 3406474749. www.eurorchestra.it