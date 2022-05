“Musica in Libertà” a cura dell’EurOrchestra, omaggio al grande compositore Skrjabin

Prosegue “Musica in Libertà” a cura dell’EurOrchestra. Il prossimo 31 maggio il noto pianista Filippo Balducci, acclamato dalla stampa internazionale, e docente del Conservatorio barese omaggerà il grande compositore Skrjabin, nato a Mosca nel 1872, nel 150° anniversario della nascita. In programma la Sonata n. 10, quattro Mazurke dall’ op. 25, 8 studi op.42, e la Sonata n. 7 sottotitolata “Messa bianca”. Due gli appuntamenti in programma, come di consueto: al mattino alle 11.30 e nel pomeriggio alle 17, sempre nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari, con ingresso gratuito.

Quello di Balducci sarà un viaggio a tutto tondo nella produzione del compositore russo, caratterizzata da una evoluzione che passa dall’affinità stilistica con i modelli chopiniani, ad una ricerca sempre più ostinata di assolutezza attraverso la scarnificazione della materia musicale, in una propensione continua, attraverso una visione sempre più mistica della vita, a raggiungere mete di conoscenza e di luce che trascendono l’umano, e raggiungono o suggeriscono visioni simboliche e oniriche.

Tra la prima e la seconda parte del concerto lo scrittore Bruno Volpe presenterà il suo libro “Caffè Quotidiano” edito da Di Marsico libri.

I concerti proseguiranno ogni martedì fino al 5 luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo stesso, alle 17.00, per ampliare l’offerta culturale e artistica in questo periodo difficile che stiamo tutti attraversando.