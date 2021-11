Il concerto dell'EurOrchestra da Camera di Bari “Contraddanze, Serenate, Folìe” nella chiesa di San Carlo Borromeo

Domenica 28 Novembre alle 20 nella Chiesa di San Carlo Borromeo nel quartiere Libertà di Bari, l’EurOrchestra da Camera di Bari, diretta dal Maestro Francesco Lentini, si esibirà nel concerto “Contraddanze, Serenate, Folìe” con solista il giovane chitarrista barese Lorenzo Rodio, vincitore del Concorso Internazionale EurOrchestra-Nuovi Interpreti.

Saranno eseguite Musiche per Orchestra d’Archi, tutte ispirate a queste forme musicali libere che si sono sviluppate nel corso del Settecento strumentale europeo: di Vivaldi i concerti in re maggiore (per chitarra e Archi) e in re minore; di Pachelbel il famoso Canone; di Mozart 5 Controdanze; di Haydn la Serenata in do maggiore.

Informazioni www.eurorchestra.it