Al Museo Civico di Bari il concerto di world music "d'Accordo" di Daria Falco e Bruno Galeone

Prosegue il tour di presentazione del progetto “d’Accordo” del duo formato da Daria Falco e Bruno Galeone con una tappa al Museo Civico di Bari il 28 luglio. La world music dei due musicisti pugliesi approda per la prima volta nel capoluogo con un concerto organizzato da Asteria Space in collaborazione con il museo.

Un sole e una Luna che danzano prendendosi per mano, emblema dell’Amore eterno tra due mondi opposti che, grazie ad un’eclissi, possono unirsi in un abbraccio. E’ l’immagine ritratta sulla copertina del disco d’esordio di Bruno Galeone (fisarmonica e pianoforte) e Daria Falco (voce e tamburi a cornice). “d’Accordo” il titolo del loro progetto discografico mentre l’opera d’arte riprodotta in copertina è stata realizzata dalla pittrice Fabiana Falco ispirandosi a “L’eclissi d’amore”, uno dei brani all’interno dell’album.

Prodotto e distribuito dall’etichetta toscana RadiciMusic Records, rappresenta un viaggio cantato e musicato spaziando dal Messico e arrivando a Cuba, toccando la Francia, proseguendo per la Romania e la Serbia, rientrando nel Sud Italia, per ripartire ancora e sempre in musica verso il meraviglioso viaggio della vita. Un accordo di note e sonorità che dal Mediterraneo, ricco di colori e verità, disinibito e gitano, viaggiano oltreoceano con la strega che vorticosamente scandisce il tempo della realtà di un Messico che non ha paura; poi l’Africa, risvegliata, torna come un sogno che si realizza nei bellissimi ricordi dell’Anima. E poi si torna nelle terre di centro e sud Italia, vissute intimamente, smembrate, sviscerate tra gli odori e i sapori di ogni dove.

Un meraviglioso viaggio attraverso il mondo, in cui i due autori, Daria Falco e Bruno Galeone sono accompagnati da artisti che hanno dato il loro prezioso contributo in qualità di ospiti del disco. Si tratta di Gianni Gelao (chalumeau), Davide Chiarelli (percussioni e tamburello) ed Emanuele Coluccia (sassofono) con la partecipazione straordinaria dell’attore Piero Rapanà come voce narrante.

A partire dalle ore 20 di questo giovedì al Museo Civico sarà dato, dunque, spazio alla world music con i brani contenuti nell’album “d’Accordo” appartenenti a tradizioni musicali di tutto il mondo: “Aide Jano”, “L’eclissi d’amore”, “La turtura” “Veinte anos”, poesia “Sogni di Airon”, “I sospiri dell’attesa”, “Crete sonanti”, “Tarantella del Gargano”, “Letourbillon de la vie”, “Mi sientu”, “Rom”, “Pan pentito”, “La bruja”.

