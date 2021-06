Festa della Musica 2021, a Bari il concerto della Fanfara del Comando Scuole dell'Aeronautica Militare

Prezzo non disponibile

In occasione della giornata della Festa della Musica, lunedì 21 giugno 2021, a partire dalle ore 18.30, avrà luogo presso il piazzale antistante il Palazzo dell’economia, in Corso Vittorio Emanuele II a Bari, un concerto della Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare.

La Festa della Musica è una manifestazione popolare che si tiene ogni anno il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate ed è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MIBACT).

Anche per il 2021 il Ministero della Difesa ha accettato l’invito dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica AIPFM (che organizza l’evento per conto del Ministero della Cultura) allo scopo di promuovere a livello nazionale la “Festa della Musica” con il coinvolgimento di complessi militari della Difesa.

La Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare, con sede a Bari, fu costituita con decreto dello Stato Maggiore Aeronautica nel 1984. Diretta dal maestro Nicola Cotugno, è composta da 30 Musicisti Sergenti e Graduati opportunamente selezionati tra i migliori diplomati presso conservatori di musica. Sarà proposto un itinerario musicale che dai classici come l’Ernani di Giuseppe Verdi o l’Allegro del Guglielmo Tel di Gioacchino Rossini, approda alle intramontabili melodie della musica leggera italiana e sud America.

Compito primario della Fanfara è quello di partecipare, con l’esecuzione di inni e marce, alle diverse cerimonie d’istituto della Forza Armata. L’alto profilo artistico delle sue esibizioni e la qualità dei programmi proposti hanno posto questo complesso fra i più rappresentativi del panorama delle orchestre di fiati italiane.

L’esibizione durerà circa un’ora e sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni dei protocolli sanitari previsti dalla attuale emergenza epidemiologica.