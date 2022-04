Sabato 30 aprile la Fabbrica del Beat proporrà al Fluxus Club di Bari la performance di Francesco Farfa, noto dj della scena elettronica italiana che, a partire da metà degli anni ’90, ha contribuito allo sviluppo della scena progressive e techno in Europa.

Francesco Farfa nasce nella provincia di Siena nel 1968. Nell’84 ha iniziato i primi approcci con i piatti e un anno dopo ha iniziato a muovere i primi passi nel clubbing, esibendosi in alcune discoteche della Toscana. Dagli anni ‘90 gli amici lo hanno ribattezzato “Farfa”, abbreviazione di farfalla. Questo nome ha incominciato a brillare nel panorama musicale inglese, tanto che importanti riviste come Dj Mag, Melody Maker e Update hanno iniziato a parlare del “Fenomeno Farfa”, mentre Muzik lo sceglie addirittura per la copertina del suo primo numero. Dal 1996 al ’98 è avvenuta la consacrazione definitiva con quattro release per la sua label Audioesperanto, fra cui “Psichedethnic One” che ha trova il supporto del noto dj Danny Tenaglia ed è stato inserito nella prestigiosa compilation “Global Underground” mixata da John Digweed, che nel 2001 è stato votato come DJ numero 1 del mondo da DJ Magazine. Da qui in poi, Farfa ha iniziato collaborare con importanti nomi della scena musicale internazionale ed è diventato un globetrotter della consolle a livello planetario. In poco tempo la sua fama è cresciuta talmente tanto che nel 2004 gli venne tributata una puntata singola della serie di documentari “Dj’s Trip” per la rete satellitare Cult Network, insieme ai big del panorama nazionale e internazionale.

Francesco Farfa mixerà la sua musica nel club barese che da sempre punta a proporre eventi culturali capaci di abbracciare non solo tutti i generi musicali, ma anche tutte le forme artistiche.

Fluxus – Strada San Giorgio martire – Bari

Info: 3293156732

Inizio: 21:00