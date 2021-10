A Corato il concerto jazz dell'Alessandro Galati Trio e il recital del celebrato Duo Pianistico di Firenze

Indirizzo non disponibile

Il jazz irrompe nella programmazione dell’undicesimo Festival Pianistico «Fausto Zadra» Città di Corato, che nell’auditorium Federico II, sabato 9 ottobre (ore 21) presenta il progetto The Unexpected del Trio capitanato dal pianista Alessandro Galati, coadiuvato da Pierluigi Balducci al basso elettrico e dal grande batterista americano Bruce Ditmas, che nella sua lunga carriera ha accompagnato Judy Garland, Barbra Streisand e collaborato con molti grandi del jazz, da Paul Bley a Lee Konitz, Chet Baker e John Abercrombie per arrivare agli italiani Enrico Rava, Rita Marcotulli e Pietro Tonolo. Formazione jazz ideale, il trio - spiega Galati - favorisce lo sviluppo di nuove idee come nessun’altra formazione, perché è paradigma di perfezione dialettica, disposizione verso il nuovo e l’ignoto.

Il Festival prosegue domenica 10 ottobre (ore 19), sempre nell’Auditorium Federico II, con un recital del celebrato Duo Pianistico di Firenze composto da Sara Bartolucci e Rodolfo Alessandrini, nella cui interpretazioni si potranno ascoltare musiche di Carl Czerny e, in prima esecuzione italiana in tempi moderni, la Sonata op. 23 di Woldemar Bargiel.

Il Festival Pianistico «Fausto Zadra» è organizzato dall’omonima associazione musicale con la direzione artistica di Filippo Balducci con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti (Corato e Cellamare) e della Fondazione «Vincenzo Casillo».

A tutti gli appuntamenti si accede con green pass. Info e prenotazioni al 392.8653080, su Eventbrite o sulla pagina Facebook Festival pianistico Città di Corato.