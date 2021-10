Il violino di Francesco Greco apre la rassegna Sorrisi e canzoni al Teatro Forma di Bari

Prezzo non disponibile

Venerdì 15 ottobre al teatro Forma di Bari prenderà il via la sesta stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, con lo spettacolo di violino lirico e classico “Classic Revolution” del tarantino Francesco Greco e della sua band.

Attraverso questo progetto la grande musica degli artisti della tradizione musicale, pensata e suonata per strumenti classici, grazie a nuovi arrangiamenti, diviene moderna e contemporanea senza tradire l’originalità delle partiture. Sarà presentata una collezione di 26 brani tratti da immortali capolavori che spaziano dalla maestosità dalle sinfonie di Beethoven alla rigorosa maestria di Bach, passando per le arie d’opera più conosciute del “Rigoletto” o della “Tosca”. che sebbene proporrà ambientazioni sonore avrà come filo conduttore la musica classica nella sua purezza.

Questo lavoro nasce dal background musicale dell’artista, di stampo classico, con un diploma in violino all’Istituto Musicale “G.Paisiello” di Taranto e specializzazione alla scuola del M° Sergey Diatchenko di Roma. Ad accompagnare Greco in questa esibizione che lo vedrà impegnato senza sosta per circa un’ora e un quarto, ci saranno Daniele Dettoli alle tastiere, Antonio Cascarano al basso e Alessio Santomauro alla batteria.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 21:00

