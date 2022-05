Hekima & Radikation Band presentano il nuovo album “Rise up your culture” in concerto a Bari nell'Officina degli Esordi

Il cantante reggae, polistrumentista e produttore barese Hekima, presenta live il suo terzo album “Rise up your culture”, venerdì 6 maggio all'Officina degli Esordi, in via Crispi 5 a Bari.

Ad accompagnare Hekima in concerto, sarà la Radikation Band, collettivo di musicisti composto da Aldo Manbass al basso, Nicola Covelli alle percussioni, Giovanni Campanale alla batteria, Giuseppe Teofilo alle chitarre e Vito Patruno alle tastiere.

Completano l'evento vari ospiti che hanno collaborato in vari modi alla realizzazione dell'album: i cantanti Guaglione (Pino Pepsi) e Papa Buju ed il dj set di Superbass.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento capienza, con prenotazioni online su eventbrite.it

L'evento sarà trasmesso in diretta su RKO radio per una puntata speciale di Rappercut presentata da Gigi Skid Molinari e Giovanni Giuan Petruzzelli con la regia di Carlo Chicco e Paola Pagone!

RISE UP YOUR CULTURE

In gran parte suonato (batteria, chitarre, tastiere, basso e percussioni), arrangiato, mixato e interamente prodotto dallo stesso Hekima nel suo studio KotchMusicLab, "Rise up your culture" è un raffinato album di autentica reggae music, interpretata con grande amore e attenzione per una cultura tradizionale nata in Giamaica ma calata efficacemente nella realtà di un giovane artista pugliese nel 2022, alternando inglese ed italiano nelle liriche.

Colpisce la piacevolezza melodica di canzoni come il singolo ""io e la musica" e l'inno antiproibizionista "Roadblock", e poi "Lacrime amare" (che denuncia il deturpamento ambientale) e "Competition Rule" (che racconta la competizione e le maschere che si nascondono dietro i social). Messaggi importanti anche in "Money Blow your Mind" e nella ballata acustica "La mia generazione". Perfettamente riusciti i featuring con altri bravi cantanti reggae italiani, nella coinvolgente "Rise up your culture" (con Papa Buju) ed in "la rivincita dei buoni" (con Guaglione e Francisca). Chiudono e completano stilisticamente l'album due ottime dub version!

HEKIMA

Hekima (all'anagrafe Marco Grieco) inizia a suonare la chitarra all'età di 11 anni, passo passo con la passione della musica Reggae, che lo porta ad avvicinarsi ad altri strumenti come batteria, basso ed infine al canto e alla composizione. Nel 2008 iniziano i suo primi esperimenti di produzione in un proprio studio, e da lì nasce il primo ep "Puglia Souvenir" (2013),e successivamente "Flexabilty" (2017), che vede collaborazioni come Ranking Joe, Nandu Popu (SSS) e Michael Rose (Black Uhuru). Nel 2019 prende forma l'attuale studio KotchMusicLab, dove nasce l'album Rise up your culture e una serie di progetti ancora in cantiere.

