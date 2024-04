Suoni spagnoli ad Acquaviva con la violoncellista tedesca Dorothea von Albrecht in duo con il pianista Peer Findeisen

Suoni spagnoli, caraibici e sudamericani con il duo teutonico composto dalla violoncellista Dorothea von Albrecht e dal pianista Peer Findeisen, di scena sabato 20 aprile (ore 20) nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari ad Acquaviva delle fonti. Il raffinato appuntamento, intitolato «Milontan» come la struggente milonga del grande compositore italo-argentino José Bragato, rientra nella programmazione dell’associazione Colafemmina, che ospita i due musicisti in un concerto comprendente musiche di Joaquín Nin, Manuel de Falla, Astor Piazzolla e, per l’appunto, José Bragato, oltre che dello stesso Findeisen, non solo strumentista e compositore, ma anche musicologo e teorico musicale, avvicinatosi allo studio del pianoforte all’Università di Heidelberg per dedicarsi all’attività concertista sia come solista che in formazioni da camera. A sua volta Dorothea von Albrecht è particolarmente attiva nel campo della musica contemporanea e dell’improvvisazione, è stata primo violoncello dell’Orchestra sinfonica di Heidelberg e, dopo numerose collaborazioni con compositori di rilievo, dal 2006 è diventata direttrice artistica del programma collaterale del Neckar Music Festival.

La serata si aprirà sulle note della «Suite spagnola» del compositore cubano Joaquín Nin, nato nel 1878 all’Avana, città nella quale muore nel 1949, quando l’isola, un tempo colonia spagnola, è nel frattempo diventata una repubblica indipendente. Nel mezzo, un lungo soggiorno europeo, prima a Barcellona, poi a Berlino, infine a Bruxelles e a Parigi. Considerato un autore appartenente sia alla cultura iberica che cubana, Joaquín Nin ha prodotto opere che affondano le radici nel canto popolare e nella musica barocca spagnola. E la suite con cui si apre il concerto del duo tedesco rientra in questo quadro culturale, all’interno del quale si colloca il repertorio di Manuel de Falla, del quale si ascolteranno sei «Canzoni popolari spagnole» scritte a Parigi tra il 1913 e il 1914, la cui fortuna si misura dal numero di trascrizioni esistenti, tra cui quella per violoncello di Maurice Marchal.

Seguirà l’«Habanera» di Peer Findeisen, pagina risalente al 2017, che è anche l’anno della scomparsa di José Bragato, compositore classe 1915, nativo di Udine ed emigrato con la famiglia in Argentina, dove divenne celebre, in ambito sinfonico, nella riproposizione di musica folcloristica argentina e paraguaiana, ma soprattutto nello sviluppo del «tango nuevo» che ebbe tra i suoi protagonisti Astor Piazzolla, con cui Bragato collaborò a lungo. Ed è nel segno di questi due compositori che si chiuderà il concerto, sulle note di «Lo que vendrà» di Piazzolla, quindi della toccante «Milontan» di Bragato e, ancora, della «Milonga in re» e de «Le grand tango» di Piazzolla, grande virtuoso di bandoneon, strumento simbolo del «pensiero triste che si balla».

Info biglietti e prenotazioni 335.1406658 oppure 349.4775799.