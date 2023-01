Nell’Auditorium “Nino Rota” il concerto di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 del Conservatorio di Bari

CONCERTO DI INAUGURAZIONE

Anno Accademico 2022/2023



ORCHESTRA SINFONICA

Conservatorio “N.Piccinni” di Bari



Giovanni Pelliccia, direttore

Marco Stallone, pianoforte



Sabato 21 gennaio 2023, ore 20.00

Auditorium “Nino Rota”, Bari



E’ in programma Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota” il concerto di inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Sotto la direzione del M° Giovanni Pelliccia, l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Bari eseguirà il seguente programma:

Johannes Brahms

Akademische Festouvertüre in do min. op.80



Ludwig van Beethoven

Concerto in do magg. per pianoforte e orchestra op.15

Marco Stallone, pianoforte



Edvard Grieg

Peer Gynt, Suite n.1 op.46



Nikolay Rimsky-Korsakov

Capriccio Espagnol op.34



Ingresso libero fino a esaurimento posti