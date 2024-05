Inno a San Nicola, concerto di chiusura delle celebrazioni ai piedi del Santo con la musica dell’EurOrchestra

Prezzo non disponibile

Venerdì 10 maggio l’EurOrchestra di Bari diretta dal Maestro Francesco Lentini eseguirà l’“Inno a San Nicola”, opera della compositrice barese Angela Montemurro per voci liriche e orchestra. Basato sul testo della tradizione popolare barese “Sanda Necole va pe mmare” e della tradizione liturgica “Vieni o potente pastore di Myra”. L’inno accoglierà la statua di San Nicola di ritorno in piazza dell’Odegitria, dopo la processione pomeridiana. Appuntamento alle ore 19.45.

L’iniziativa è promossa da Stella Maris Santa Chiara di Bari, presieduta dall’ammiraglio (CP) Luigi Leotta, e dal Cappellano della Gente di mare, Mons. Franco Lanzolla, in collaborazione con EcoItalia solidale presieduta da Antonietta Pignatelli Palladino, come omaggio ai baresi per San Nicola protettore dei naviganti.

Lettura del testo a cura di Leo Lestingi. Solisti vocali i soprani Antonia Giove, Marzia Saba Rizzi e Miryam Marcone, i mezzosoprani Valentina Patella e Angela Trentadue, i tenori Sokol Gjergji, Gaetano Piscopo e Vito Piscopo, e il baritono Antonio Stragapede. EurOrchestra diretta dal Maestro Francesco Lentini.