Gianni Nocenzi in concerto a 'La Masseria Dal Canonico'

Ancora un concerto imperdibile per gli appassionati della storia della musica italiana: sabato 11 giugno, per la rassegna “AL GAZEBO PROG FEST” sul palco del Canonico di Mola un altro grande nome rock progressivo italiano: GIANNI NOCENZI Recital Piano Solo

Opening act

Simona Armenise electric guitar solo

Straordinario pianista, esperto di strumentazione digitale, Gianni Nocenzi è considerato una delle grandi firme della musica sperimentale italiana.

Nel 1968, assieme al fratello Vittorio, fonda il Banco del Mutuo Soccorso band storica del rock progressivo, con cui tiene per anni concerti in tutto il mondo e registra album che resteranno pietre miliari della discografia italiana.

Negli anni 80 sospende la collaborazione con il Banco per dedicarsi alla carriera solista con progetti originali e la composizione di colonne sonore, tra queste particolarmente degna di nota quella per il film “Un señor muy viejo con unas alas enormes” del regista Fernando Birri, con cui vince l’Osella d'argento alla 45a Mostra del Cinema di Venezia.

Tra le sue collaborazioni ricordiamo quella con Ryuichi Sakamoto e Sarah Jane Morris nell’abum Soft Song.

Negli anni 2000 riprende la collaborazione in studio con il Banco.

Nel 2016 pubblica Miniature, il suo ultimo lavoro solista salutato dall’entusiasmo della critica.

Nei suoi raffinatissimi recital di piano solo esegue composizioni originali.

Quella a Mola è l’unica data nel sud d’Italia.

La rassegna “AL GAZEBO PROG FEST” prosegue sabato 2 luglio con il concerto del Patrizio Fariselli Area Open Project.

“Al Gazebo Prog Fest” è la prima rassegna musicale in Puglia dopo molti anni dedicata esclusivamente a una delle avventure più originali e innovative della musica italiana, quella dei gruppi del rock progressivo, formazioni composte da grandissimi strumentisti e da autori geniali che vantano ancora oggi un gran numero di affezionati e tantissimi epigoni soprattutto tra i giovani.

Una rassegna interamente dedicata a quella stagione è un’esigenza venuta soprattutto dal pubblico che da anni frequenta il Canonico, composto in gran parte da intenditori e appassionati.

Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Singolo evento: Concerto e cena 35 euro, solo concerto 25 euro.

Abbonamento per i 2 eventi della rassegna: Concerto e cena 60 euro, solo concerto 40 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/ dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.