Venerdì 27 maggio alle 20.30, nell’ambito della Stagione Concertistica 2022 è in programma al Teatro Petruzzelli il recital del grande pianista canadese Jan Lisiecki.

Il programma tutto dedicato a Fryderyk Chopin propone: Studio n. 1, in Do maggiore op. 10, Notturno n. 21, in do minore, op. B. 108, Studio n. 2, in la minore op. 10, Notturno n. 2, in Mi maggiore op. 62, Studio n. 3, in Mi maggiore op. 10, Studio n. 4, in do diesis minore op. 10, Notturno n. 1, in do diesis minore op. 27, Notturno n. 2, in Re bemolle maggiore op. 27, Studio n. 5, in Sol bemolle maggiore op. 10, Studio n. 6, in mi bemolle minore op. 10, Notturno n. 2, in Mi bemolle maggiore op. 9, Notturno n. 1, in do minore op. 48, Notturno n. 3, in sol minore op. 15, Studio n. 7, in Do maggiore op. 10, Notturno n. 1, in Fa maggiore op. 15, Studio n. 8, in Fa maggiore op. 10, Studio n. 9, in fa minore op. 10, Notturno n. 1, in si bemolle minore op. 9, Studio n. 10, in La bemolle maggiore op. 10, Notturno n. 2, in La bemolle maggiore op. 32, Studio n. 11, in Mi bemolle maggiore op. 10, Notturno n. 20, in do diesis minore op. B. 49, Studio n. 12, in do minore op. 10.

Celebrato per la sua straordinaria maturità interpretativa, a soli ventisette anni il pianista canadese Jan Lisiecki si esibisce in oltre cento concerti all’anno in tutto il mondo, collaborando con direttori del calibro di Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-Séguin, Daniel Harding e Claudio Abbado. Nella stagione 2021/22 ancora in corso, sta presentando in recital un nuovo programma, che include Notturni e Studi di Chopin, in più di trenta città in tutto il mondo. È stato nuovamente invitato ad esibirsi al fianco della Boston Symphony Orchestra, della Cleveland Orchestra, della Philadelphia Orchestra, della Filarmonica della Scala, dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Orpheus Chamber Orchestra per dei concerti alla Carnegie Hall ed alla Elbphilharmonie di Amburgo. Ha di recente presentato il ciclo dei Lieder di Beethoven in duo con il baritono Matthias Goerne, esibendosi anche per il Festival di Salisburgo, ed ha tenuto concerti con la Filarmonica di New York, la Chicago Symphony, la Staatskapelle Dresden, l’Orchestre de Paris, la Sinfonica della Radio Bavarese e la London Symphony Orchestra. A soli quindici anni ha firmato un contratto di esclusiva con Deutsche Grammophon, etichetta che nel 2020, in occasione della inaugurazione dell’Anno Beethoven, ha pubblicato la registrazione dal vivo dei cinque Concerti per pianoforte di Beethoven da lui eseguiti e diretti dal pianoforte con l’Academy of St Martin in the Fields, alla Konzerthaus di Berlino. La pubblicazione del ciclo dei Lieder di Beethoven, eseguiti con il baritono Matthias Goerne, è avvenuta poco dopo ed ha rapidamente ricevuto il Diapason d’Or. Il suo ultimo lavoro per Deutsche Grammophon è un doppio album che include l’integrale dei Notturni di Chopin, pubblicato su vinile nell’agosto 2021 e nel febbraio 2022, giunto immediatamente alle vette di ascolto in Nord America e in Europa. Anche il suo progetto Night Music, comprendente opere di Mozart, Ravel, Schumann e Paderewski è stato di recente pubblicato in forma di album digitale. Le sue registrazioni hanno ricevuto i premi JUNO ed ECHO Klassik. A soli diciotto anni è stato l’ artista più giovane della storia a ricevere un Gramophone “Young Artist” Award, oltre ad un ‘Leonard Bernstein’ Award dal Festival Musicale dello Schleswig-Holstein. Nel 2012 è stato nominato Ambasciatore dell’UNICEF in Canada.