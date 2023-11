“Note di gusto. Musimenù all’italiana”, nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica di Bari al Kursaal Santalucia

Venerdì 24 novembre, alle ore 20.30, nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in una nuova produzione dal titolo “Note di gusto – musimenù all’italiana”, un progetto musicale, a tema culinario, per tre voci recitar-cantanti, orchestra e batteria di cucina (ingresso libero).

Si tratta di venti ricette regionali raccolte e trascritte dalla tradizione orale popolare su ideazione e composizione musicale di Roberta Vacca. Il progetto in versione per orchestra è in prima esecuzione assoluta.

Sul palco insieme al direttore d’orchestra José Miguel Pérez-Sierra ci saranno tre soprani/performer Laura Catrani, Angela Nisi e Patrizia Polia che intoneranno ciascuna un canto legato alla propria regione natìa in un filo rosso che mira ad unire, in un’ideale “cucina d’Italia”, le loro voci. Un ventaglio di musica e canto che si apre da nord a sud, da est a ovest, alla scoperta dell’immensa ricchezza e del vasto patrimonio culturale della cucina italiana.