Concerto duo pianistico Celestina Masotti e Annarosa Partipilo all' Auditorium “Nino Rota” di Bari

“RITRATTI D’AUTORE” III edizione concerto duo pianistico CELESTINA MASOTTI ANNAROSA PARTIPILO

30 ottobre 2021, ore 18.00 Auditorium “Nino Rota”, Bari

Sabato 30 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso l’Auditorium “Nino Rota”, è in programma il concerto del duo pianistico Celestina MASOTTI – Annarosa PARTIPILO, per la III edizione della rassegna “Ritratti d’Autore”, con un programma dedicato a H. L. Berlioz e a A. L. Dvo?ák.



Il Progetto ''Ritratti d'Autore'' nasce per omaggiare gli anniversari di grandi figure di compositori per la formazione cameristica del Duo Pianistico ed, in questa terza edizione, propone all'ascoltatore - in occasione del 218° dalla nascita del francese H. L. Berlioz (1803 – 1869) e del 180° dalla nascita del boemo A. L. Dvo?ák(1841 – 1904), le loro Sinfonie più famose arrangiate dalla Prof.ssa Celestina Masotti per due pianoforti.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail a eventiconservatoriopiccinni@ gmail.com

