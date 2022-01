"Mecna e CoCo" in concerto a Bitonto per il Luce Music Festival

l “Bromance Tour" si sposta in estate! Il concerto di "Mecna + CoCo" previsto per sabato 8 gennaio 2022 al Demodè Club di Modugno (BA) è rinviato a sabato 16 luglio 2022 nella Masseria Lama Balice per il Luce Music Festival di Bitonto (BA).



I biglietti acquistati per tutte le date del tour di gennaio RESTANO VALIDI per le nuove date.

Per chi volesse, ? possibile richiedere il rimborso dei biglietti presso la piattaforma di vendita utilizzata, entro e non oltre le ore 14:00 del 15 gennaio.

I biglietti sono disponibili su DICE.fm e Ticketone.

Infoline

biglietteria@bassculture.it

Tel./whatsapp 393 9639865