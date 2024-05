Un'estate di concerti a Mola di Bari con la rassegna “Le terrazze di BorgonovArt”

Prezzo non disponibile

Con l’inizio della bella stagione la musica si fa all’aperto, possibilmente in terrazza a pochi passi dal mare. È quanto offre la rassegna “Le terrazze di BorgonovArt” a Mola di Bari (via Parini 18, info: 345.597.82.57) che, da fine maggio a settembre, propone un calendario di concerti selezionali dal direttore artistico e musicista Francesco Florino. Un programma artistico che tocca diversi generi musicali, con protagonisti alcuni dei più noti talenti musicali della nostra regione.

A inaugurare “Le terrazze di BorgonovArt”, sabato 25 alle 21, sarà il duo Piero Dotti (voce e percussioni) e Pippo Lombardo (pianoforte). Dotti, riconosciuto crooner e profondo interprete della tradizione centro e sudamericana e conoscitore dello swing per eccellenza del grande Frank Sinatra, insieme a Lombardo (compositore e autore), condurranno il pubblico in un viaggio nella musica latina, con forti richiami all’esperienza dei Buena Vista Social Club e swing -jazz. Tra classici dimenticati della Cuba di altri tempi e qualche sortita nel repertorio italiano d’autore e americano, saremo immersi in un’atmosfera d’altri tempi.

Il secondo appuntamento, in programma sabato 8 giugno, vedrà impegnati Lisa Manosperti, cantante di straordinario talento, e il chitarrista Guido Di Leone con il loro spettacolo “The carousel”. Si tratta di un percorso tra gli standard della canzone americana e non. Un viaggio nelle melodie sempre verdi che ci hanno ammaliato da sempre, in una versione inedita di duo chitarra e voce.

Il programma proseguirà con altri live in cui saranno impegnati, tra i tanti, artisti come il duo Piero Dotti (voce), Paolo Luisi (pianoforte), Giuliano Ciliberti (showman) e al pianoforte da Pippo Lombardo (pianoforte) e il duo Paola Arnesano (voce) Vince Abbracciante (fisarmonica).