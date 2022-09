Concerto monografico dedicato a Federico Gardella

Con i compositori della Masterclass2022 e alla presenza di Federico Gardella

Federico Gardella è tra i compositori italiani più interessanti del panorama contemporaneo, e la sua musica viene eseguita nei principali Festival e Stagioni concertistiche di tutto il mondo.

Per URTIcanti lo ritroviamo anche in veste di Docente con una Masterclass di compositori che proporranno nella serata dei loro lavori per pianoforte.



Benedetto Boccuzzi pianoforte

Nicole Brancale pianoforte

Sara Moro pianoforte

Six Memos Ensemble



- Opening Concert a cura di Musicisti pugliesi under 18 dei Conservatori di Bari e Monopoli

- Con le letture dei testi di Pierpaolo Pasolini a cura di giovanissimi attori e attrici, allievi e allieve dell’Accademia UNIKA di Bari



INGRESSO A PAGAMENTO: 2 €



I BIGLIETTI POSSONO ESSERE ACQUISTATI PRESSO IL LUOGO DELL’EVENTO A PARTIRE DA UN’ORA PRIMA DELL’INIZIO E PRENOTATI ALL’INDIRIZZO urticanti@gmail.com