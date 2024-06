Concerto monografico dedicato alla musica organistica di J. S. Bach

Nell'ambito della rassegna artistica del Festival Organistico di Santa Maria del Passo è arrivato il tradizionale appuntamento estivo dei Vespri di San Domenico, che vedrà sabato 22 giugno, alle ore 20:30, alcuni tra i migliori allievi del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli cimentarsi all'organo Zanin della chiesa di San Domenico (a Mola di Bari) con pregevolissime partiture che appartengono all'usuale repertorio dei grandi professionisti, per gusto e per impegno esecutivo. La scelta della direttrice artistica, Prof.ssa Margherita Sciddurlo, di coinvolgere nella prestigiosa vetrina del festival i giovani talenti della sua classe avanzata di "Organo e Composizione Organistica", permettendogli di esibirsi pubblicamente in una serata interamente dedicata a loro, è mossa dal nobile intento di dare visibilità a nuove promesse del panorama organistico del territorio, di offrirgli occasione di maturazione personale sul piano artistico, e non ultimo, di inviare un messaggio importante alla comunità spettatrice: il patrimonio culturale (non solo musicale) è eredità viva perché si tramanda e si rinnova attraverso le nuove leve e le nuove generazioni che rappresentano la garanzia per la sensibilità, la cura, la tutela e la continuità futura. Il programma della serata sarà interamente dedicato a Johann Sebastian Bach, attraverso alcune tra le sue pagine musicali più belle e affascinanti che, suonate al possente organo Zanin, saranno valorizzate, giocando su timbri e registri che esalteranno con preziose sfumature la straordinaria scrittura e l'interpretazione dei giovani musicisti; ergo, sveliamo i nomi di questi talenti: Giuseppe Fanelli (eseguirà "Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684" e "Fantasia e Fuga in sol min. BWV 542"), Vincenzo Palumbo (già protagonista della serata inaugurale di questa edizione del Festival, insieme al noto e prestigioso Coro Novum Gaudium, eseguirà "Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686" e "Praeludium et Fuga in D BWV 532") e Alba Scattaglia (eseguirà "Partite diverse sopra O Gott, du frommer Gott BWV 767" e "Passacaglia in Do BWV 582"). Una serata di aulico lirismo e intima spiritualità nelle mani di sensibili interpreti vi darà una spinta ascendente per una naturale elevazione d'animo e una ipnosi emozionale. L'ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori info contattare il numero 340 3761550 o consultare la pagina facebook del Festival Organistico Internazionale di Santa Maria del Passo.