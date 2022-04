All'Auditorium Nino Rota di Bari concerto “SOUND TRACKS – La musica nel cinema”

Venerdi 22 aprile alle ore 20.00 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari è in programma il concerto “SOUND TRACKS – La musica nel cinema”, con l’esibizione del pianista Domenico Balducci.



“La musica – ha detto Domenico Balducci - è un potente mezzo di comunicazione che alle volte supera la parola e se abbinata alle immagini può creare un’esplosione di emozioni che hanno una grandissima capacità di imprimersi nella memoria. Nella storia del cinema la musica non è quasi mai solo un commento musicale, ma è un vero e proprio valore aggiunto alla scena”.



Il concerto proporrà alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema:

Moon River (Breakfast at Tiffany’s), Il Postino, Over the Rainbow (Il Mago di OZ). Il Padrino parte I e II, C’era una volta il west, My heart will go on (Titanic), More (Mondo cane), Giù la testa, Ultimo tango a Parigi, Love Story, Nuovo Cinema Paradiso, La Vita è bella, Unchained Melody (Ghost), La leggenda del pianista sull’oceano.



Il Concerto vedrà Musica e Arte Visiva con l’installazione di due mega schermi retroilluminati dove verranno proiettati fermoimmagini e locandine dei film.





Apertura delle porte alle ore 19:00 per lo svolgimento del protocollo anti-covid