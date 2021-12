Concerto di Natale con i Wanted Chorus al Teatro Forma

Martedì 21 dicembre al teatro Forma di Bari per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e canzoni” diretta artisticamente da Fabiano Marti e organizzata dall’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo musicale natalazio “Back to Christmas” del gruppo vocale Wanted Chorus, diretto dal Maestro Vincenzo Schettini.

Dopo la sosta per via del Covid-19, il famoso coro torna con un progetto nuovo che sta portando nelle piazze, nelle chiese e nei teatri di Puglia e che ha un nome evocativo il cui obiettivo di far rivivere emozioni e sensazioni passate in secondo piano durante i lunghi mesi della pandemia e dei lockdown. Lo show sarà, come sempre, marcatamente ispirato dai classici natalizi, con le più emozionanti canzoni natalizie internazionali cantate acappella, all’insegna dell’energia, della carica emotiva, della voglia e dal desiderio di condivisione.

I Wanted Chorus sono un gruppo vocale attivo dal 1997. Da Castellana Grotte (Ba) hanno portato il loro gospel in giro non solo per l’Italia, ma per l’Europa, con esibizioni importanti in Polonia e in Francia, rappresentando la nostra Nazione insieme a personaggi quali Fabrizio Frizzi, Remo Girone, Clarissa Burt e Claudio Baglioni. Nel loro curriculum c’è una fitta partecipazione a manifestazioni di beneficenza, partecipazioni a trasmissioni televisive e “PassionChrist”, una toccante rappresentazione della passione di Cristo in forma moderna nelle Grotte di Castellana e hanno collaborato per la colonna sonora del film “Quo Vado” di Checco Zalone, campione d’incassi del cinema italiano.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1 – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 21:00