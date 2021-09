Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana nell'Auditorium "Nino Rota" in memoria di Paola Labriola e degli operatori sanitari vittime di violenza

Giovedì 16 settembre, alle ore 19.00, nell’Auditorium “Nino Rota” di Bari l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana si esibirà in un concerto organizzato dall’Ordine dei medici e odontoiatri della Provincia di Bari in memoria di Paola Labriola, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, e di tutti i professionisti sanitari vittime di violenza.

Il 4 settembre del 2013 Paola Labriola, psichiatra barese, era di turno presso il Centro di salute mentale di Via Tenente Casale a Bari quando venne aggredita ed uccisa da un paziente. La sua tragedia ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione drammatica che molti medici affrontano quotidianamente sul posto di lavoro in condizioni di sicurezza precarie.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Giornata nazionale contro la violenza sui medici e sugli operatori sanitari celebrata ogni anno dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Il concerto dal titolo “La scoperta dell’America” sarà diretto dal maestro Delta David Gier con la partecipazione del pianista Emanuele Arciuli. In programma l’esecuzione di musiche di Arthur Farwell “The Hako” e Lou Harrison “Piano Concerto”.

Delta David Gier è direttore musicale della South Dakota Symphony Orchestra, conta al suo attivo direzioni musicali con le più celebri orchestre musicali statunitensi (la New York Philharmonic di cui è stato per 15 anni assistente alla direzione, la Philadelphia Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony, la St. Louis Symphony e la Minnesota Orchestra) oltre a collaborazioni con innumerevoli orchestre in tutto il mondo. Ha presieduto nel 2011 la giuria musicale del Premio Pulitzer.

Emanuele Arciuli suona regolarmente per alcune fra le maggiori istituzioni musicali. In Italia, ad esempio, collabora con orchestre come il Maggio Musicale Fiorentino, la Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna, il Teatro Petruzzelli di Bari e l'Orchestra Verdi di Milano; suona in recital al Teatro alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli, per l'Arena di Verona, etc.

L’ingresso è su invito (segreteria organizzativa “CIC SUD S.r.l.” info@cicsud.it e vittoria@cicsud.it - tel. 0805043737). Si potranno prenotare massimo 2 posti. L'accesso sarà consentito previa esibizione del green pass, in formato elettronico o cartaceo, nel rispetto delle prescrizioni della vigente normativa anti covid 19 ed è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili.