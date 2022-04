Concerto Orchestra Giovanile e Coro del Conservatorio di Bari

Giovedi 28 aprile alle ore 18.00 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari è in programma il concerto dell’Orchestra Giovanile e del Coro di Formazione Coraledel Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.



In qualità di solisti si esibiranno Maria Grazia De Giorgio, soprano, Kheireddine Guellour, alto, Nicolò Tanzella, alto, Michele Gaddi, cembalo.



Andrea Gargiulo, maestro del coro; Estevan Velardi, direttore d’orchestra.



Programma:



ANTONIO VIVALDI (1678 - 1741)

GLORIA per soli, coro, orchestra e b.c. RV 589



L. van BEETHOVEN (1770 - 1827)

CORIOLANO, Ouverture Op.62

- Allegro con brio



F.SCHUBERT (1797 - 1828)

SINFONIA n. 8 “Incompiuta”

- Allegro moderato

- Andante con moto



EDVARD GRIEG (1843 - 1907)

SUITE n.1 Peer Gynt, op. 46

- Morgenstimmung - Allegretto pastorale

- Åses Tod - Andante doloroso

- Anitras Tanz - Tempo di Mazurka

- In der Halle des Bergkönigs - Alla marcia e molto marcato



Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.