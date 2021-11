Al Teatro Abeliano di Bari il concerto dedicato al bicentenario della nascita di Baudelaire. Musiche di Richard Wagner

Venerdì 5 novembre, alle 20,30, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari prosegue la stagione musicale 2021 del Collegium Musicum, con un omaggio al bicentenario della nascita del grande scrittore e poeta francese Charles Baudelaire, realizzato in collaborazione con l’Alliance Française di Bari. La serata si intitola «Baudelaire e Wagner: quando la musica si fa poesia» e vedrà il Collegium Musicum, diretto da Rino Marrone, protagonista in un impaginato con musiche di Richard Wagner: «Preludio e morte di Isotta» (dall’opera «Tristano e Isotta», nella trascrizione per quartetto d’archi di Coen Schenck) e «Idillio di Sigfrido», per orchestra da camera. Protagonista della serata sarà anche il noto musicologo Sandro Cappelletto (presente in sala), con un suo racconto dedicato al rapporto tra Wagner e Baudelaire, che ebbero in vita una virtuosa frequentazione ed amicizia. Biglietti prenotabili all’indirizzo email associazionecollegiumbar i@gmail.com, con obbligo di Green Pass dai 12 anni in su. Costo 10 euro (intero), 5 euro (ridotto, per studenti, over 65 e diversamente abili). Infotel: 080.542.76.78 - 340.499.38.26.

Giovedì 4 novembre alle 18,30, nella sede dell’Alliance Française di Bari (Strada de’ Gironda 22, nella città vecchia, ingresso libero) inoltre, si terrà una presentazione del concerto, con un dialogo a tre voci fra la presidente dell’Alliance Michèle Sajous, Sandro Cappelletto e il giornalista Livio Costarella.

