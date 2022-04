Nell’Auditorium Nino Rota di Bari il concerto del duo Carmelo Andriani, violino e Giuseppe Campagnola, pianoforte

Venerdi 29 aprile alle ore 20.00 presso l’Auditorium Nino Rota di Bari è in programma il concerto del duo Carmelo Andriani, violino – Giuseppe Campagnola, pianoforte, con un omaggio a Brahms nell'anniversario dei 125 anni dalla sua morte (1833 -1897)", con l’esecuzione di "Sonate e Scherzo per Violino e Pianoforte”.



Andriani e Campagnola sono entrambi docenti del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari e vantano una carriera artistica e professionale di spessore.



Carmelo Andriani ha suonato con regolarità in Europa, Stati Uniti, Canada, Messico, Cina, Corea, come solista e in formazioni cameristiche con nomi del concertismo Internazionale, da Gianandrea Gavazzeni a Lior Shambadal in Germania (alla Philarmonie di Berlino) per un debutto con i Berliner Symphoniker.



Giuseppe Campagnola, esponente di rilievo della scuola pianistica barese, si è formato sotto la guida dei maestri Pierluigi Camicia e Sergio Perticaroli e ha intrapreso una notevole carriera da solista ed in formazioni da camera in duo pianistico con Pierluigi Camicia, Gregorio Goffredo , Angela Montemurro Lentini e con le violiniste Giulia Buccarella e Anca Vasile Caraman esibendosi per importanti istituzioni in diverse città italiane e all'estero, tenendo recitals in U.S.A., Olanda, Francia, Germania e Polonia. Dal 1979 è titolare di cattedra di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica “N.Piccinni” di Bari .





Apertura delle porte alle ore 19:00 per lo svolgimento del protocollo anti-covid