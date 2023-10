A Corato il concerto in ricordo del compositore Antonio Molinini

Corato ricorda Antonio Molinini, compositore e polistrumentista prematuramente scomparso nel 2021. Nel giorno in cui avrebbe compiuto quarantadue anni, giovedì 19 ottobre (ore 21), la città natale lo celebra al Teatro Comunale con il concerto di chiusura del Festival pianistico internazionale «Fausto Zadra». Protagonista il pianista Vitantonio Caroli, amico di Molinini e dedicatario di alcune composizioni insieme ad altri colleghi, tra cui Emanuele Arciuli e Filippo Balducci, che del Festival Zadra è direttore artistico. Caroli eseguirà in prima assoluta gli otto Studi per pianoforte di Molinini accanto ai Preludi di Rachmaninov, compositore preferito del compianto musicista, artista poliedrico e dal background eclettico.

Dopo aver conseguito diplomi in diverse discipline musicali, tra cui strumentazione per banda, composizione e pianoforte al Conservatorio di Bari, Molinini aveva anche studiato corno francese e si era laureato in composizione jazz. Docente ai Conservatori di Bari, Monopoli e Trento e alla scuola di jazz «Il pentagramma» di Bari, aveva orchestrato importanti opere, inclusa una Messa Solenne per la canonizzazione di Padre Pio e una Messa per coro e orchestra sinfonica eseguita in diretta alla presenza di Papa Benedetto XVI.

La passione per il jazz lo aveva portato a collaborare con noti musicisti come Pierluigi Balducci, Marchio Bossa e Cheryl Porter, mentre come cornista aveva suonato nell'Orchestra Metropolitana di Bari e diversi altri ensemble. Grande arrangiatore, anche di progetti orchestrali e musica liturgica, Molinini aveva realizzato molte incisioni spaziando dalla musica leggera al jazz alle composizioni per pianoforte solo. Nel suo ultimo concerto, il 30 novembre 2020, aveva affiancato il trombettista Fabrizio Bosso e l’Orchestra Metropolitana di Bari suonando il flicorno. Un anno dopo, la scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia il 14 novembre 2021.

Vitantonio Caroli, pianista barese di straordinaria formazione ed esperienza, è stato notevolmente influenzato da Aldo Ciccolini e Lilia Zilberstein, con cui si è perfezionato, e sinora si è esibito come solista in oltre duecento concerti in Italia e all’estero, collaborando con importanti orchestre ed esibendosi in luoghi prestigiosi. Il suo repertorio abbraccia un’ampia gamma di stili, dalla musica classica alle composizioni contemporanee, con particolare attenzione a monografie ed opere meno esplorate, ed ha all’attivo incisioni di musiche di Chopin e Schumann per le etichette Soundiff e Rmn Music London.

L’ingresso al concerto è libero. Info 340.5238643.

Il Festival pianistico «Fausto Zadra» viene realizzato con il fondamentale sostegno finanziario del Comune di Corato, che figura anche in veste di ente patrocinante della manifestazione con il Comune di Cellamare, la Fondazione Casillo e il Conservatorio Piccinni di Bari.