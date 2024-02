Omaggio a Lucio Dalla al Teatro Bravò con lo spettacolo musicale “La notte dei miracoli”

Prezzo non disponibile

Venerdì 1 marzo al teatro Bravò di Bari, con sipario alle 21, si esibirà Piero Rinaldi con un omaggio a Lucio Dalla all’interno della rassegna “Musica & Cinema”, promossa da Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events.

Il collaudato interprete, Rinaldi propone da oltre dieci anni lavori incentrati al grande cantautore e a partire dal 2023, anno nel quale Lucio avrebbe compiuto 80 anni, porta in giro lo spettacolo “La sera dei miracoli”, con la quale sarà impegnato anche in questa occasione. Lo show è un viaggio, tra musica e parole, nel percorso artistico del grande artista bolognese, il cui modo di fare musica in Italia, stravolse i canoni della musica cantautoriale, fino ad allora incentrata sui testi ma con pochi virtuosismi strumentali.

Insieme al cantante ci saranno Rocco Corcelli al piano, tastiere, bass key e cori, Michele Errico alla chitarra e Gegé De Filippis alla batteria. Da “Tu non mi basti mai” ad “Anna e Marco” passando per “Disperato erotico stomp” e “Stella di mare”, il gruppo eseguirà le più celebri canzoni di Dalla, veri e propri capolavori, colonne portanti della discografia italiana. Lo spettacolo è frutto della grande passione di Rinaldi, nata negli anni ’80.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli 18 – Bari

Infotel: 3392438891

Apertura: 20.30