Al Teatro Bravò “Omaggio a Ennio Morricone” del Francesco Greco Ensemble

Giovedì 23 febbraio al teatro Bravò per “Rassegna di Teatro e Musica”, promossa da Angelica Gregucci titolare del teatro e Donato Sasso, direttore dell’associazione culturale Echo Events sarà proposto lo spettacolo musicale “Omaggio a Ennio Morricone” del Francesco Greco Ensemble, gruppo capeggiato dal noto omonimo violinista tarantino.

Suddiviso in due parti con la presentazione di ogni brano che sarà eseguito, il concerto (con inizio alle 21) è interamente dedicato al maestro, scomparso lo scorso luglio. La prima sarà dedicata ai suoi capolavori cinematografici. Morricone infatti con la propria musica, tra virtuosismi e romanticismo, ha realizzato colonne sonore indimenticabili per film quali “C’era una volta in America”, “il Buono, il Brutto e il Cattivo” e tanti altri ancora. Nella seconda, invece, si darà spazio alla musica dei suoi discepoli e colleghi. Questo per sottolineare i numerosi richiami che sono stati fatti al suo estro creativo.

Ad affiancare Francesco Greco in questo progetto ci saranno Daniele Dettoli alle tastiere, Antonio Cascarano al basso, Valeria Palmieri ai cori. Il violinista ha creato questo gruppo nel 2007 nella sua città e ha da subito portato avanti la “mission” di valorizzare la musica eseguita con strumenti classici ma presentata con gusto moderno e attuale. “Suoni del Mediterraneo”, “ La Voce dell’Anima”, “Christmas” e “The Caress of the Violin” sono i progetti discografici realizzati negli anni dall’ensamble. Tra le varie esperienze artistiche, è stato il primo gruppo Tarantino a esibirsi in Piazza Navona alla presenza dell’ambasciatore del Brasile e oltre 5000 persone.

Teatro Bravò – Strada Stoppelli, 18 – Bari

Infotel: 3452682772

Inizio concerto: 21.00