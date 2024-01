A Triggiano Il tributo alla musica di Paolo Conte

Sabato 13 gennaio al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) per il festival multidisciplinare “Le Terre di Dentro”, promosso dall’associazione Vitainmoto, sarà proposto il progetto “Caffè Mocambo” tributo alla musica di Paolo Conte.

Dario Di Stefano in voce e al kazoo, Walter Di Serio alle chitarre, Lorenzo Freccia D’Urso alle Tastiere e Pierpaolo Mincolla alla fisarmonica, propongono il repertorio del noto jazzista tra musica e parole. Questo progetto punta a valorizzare un poeta della musica, cantastorie erudito e raffinato, musicista compositore, artista in perenne equilibrio tra i generi musicali. Paolo Conte ha segnato profondamente la storia della canzone italiana. Custode di molte eredità, la sua musica è carica di precisi riferimenti che vanno dal musical al ragtime, dal jazz allo swing, ma resta lontana da ogni rigida classificazione: con lui la canzone d’autore si svuota di ogni connotazione storica per traghettare, con disincantata ironia, universi referenziali carichi di valori universali, dove la provincia diventa metropoli e la solitudine camuffa il tentativo di sognare in grande, molto più in grande delle nostre reali possibilità. Durante l’esecuzione saranno proposti alcuni dei suoi brani più celebri come “Via con me”, “Sotto le stelle del Jazz” e “Bartali”.

Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba)

Infoline: 3711929045

Inizio spettacolo: 21:00