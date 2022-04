Colori Parole Musiche, omaggio a Luca Samele al Teatro Forma

Serata di colori, parole e musiche dedicata a Luca Samele, l’artista barese scomparso a Berlino nel 2003 e che l’associazione a lui intitolata ricorda in collaborazione con l’associazione Nel Gioco del Jazz giovedì 21 aprile, alle ore 21, al Teatro Forma di Bari. «La Bellezza ci salverà?» è la domanda intorno alla quale Roberto Ottaviano, Francesco Schepisi, Donato Romito, Rocco Capri Chiumarulo, Maurizio Marangelli e Saverio Pansini interagiranno per questo progetto speciale. Pertanto, differenti forme artistiche s’intrecceranno in un percorso originale, con opere pittoriche che ispireranno racconti a loro volta suggeritori di interventi musicali dentro una sequenza di emozioni. Obiettivo comune, evocare la Bellezza di ogni forma d’arte, speranza di vita in questo momento davvero difficile.

L’ingresso è gratuito con contributo volontario. Info prenotazioni 338.9031130 e nelgiocodeljazz@outlook.it.