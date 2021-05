Esibizione dell’Orchestra metropolitana diretta dal maestro americano Alexander Frey nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore

Prosegue la stagione concertistica dal vivo dell’Orchestra sinfonica metropolitana. Giovedì 20 maggio, alle ore 18.30, nel cortile dell’Istituto salesiano S.S. Redentore a Bari (via Martiri D’Otranto n.65) si terrà un nuovo concerto con l’esibizione dell’Orchestra metropolitana diretta per l’occasione dal maestro americano Alexander Frey, organista, pianista, clavicembalista e artista discografico. Durante la sua carriera Frey si è esibito nelle capitali di tutto il mondo tra Europa, Nord e Sud America, Asia e Africa. Tra i migliori 10 artisti del 2005 secondo Top 10 Billboard Classical Music Chart, si esibisce ogni anno con orchestre sinfoniche e come solista in tutto il mondo, nonché in numerosi festival internazionali. Oltre al suo lavoro come pianista e organista, Frey è molto richiesto per la sua versatilità artistica passando dell'opera al Musical, infatti, Leonard Bernstein lo definisce “un pianista meraviglioso”.

In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonia in Do Maggiore K.551“Jupiter”) e Joseph Haydn (Sinfonia n.104 in re maggiore “London”).

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti consentiti dalle norme anti-Covid.

