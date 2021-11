Concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana nella Cattedrale di Bari

Giovedì 4 novembre, alle ore 21.00, nella Cattedrale di San Sabino a Bari si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana diretta per l’occasione dal maestro belga, Eric Lederhandler, primo direttore musicale straniero di un'orchestra sinfonica in Cina, la Jiangsu Symphony Orchestra (Nanchino), e con la partecipazione del chitarrista Marco Carnicelli, vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali.

In programma l’esecuzione di musiche di Joaquin Rodrigo (Concerto de Aranjuezi), Mario Castelnuovo Tedesco (Concerto per chitarra op. 99 n. 1 in re maggiore) e Charles Gounod (Sinfonia n. 1 in re maggiore).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.

