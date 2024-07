“Roma Capoccia”, seconda produzione estiva dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari

La stagione estiva dell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari prosegue dal 9 al 19 luglio con il ciclo di concerti dedicati alla scuola cantautorale romana: la prima tappa di “Roma Capoccia” è martedì 9 luglio, alle ore 21.00, nella Biblioteca “Raffaele Chiantera” a Polignano a mare.

Il programma prevede l’esecuzione in chiave sinfonica di brani degli anni ’80 e ’90 di cantautori che hanno lasciato un segno nella storia della musica italiana (Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Renato Zero, Francesco Degregori, Lucio Battisti e Franco Califano) sotto la direzione e gli arrangiamenti di Vito Andrea Morra e la voce solista di Luciana Negroponte.

Le prossime tappe di “Roma Capoccia” sono: 10 luglio, ore 21, in Piazza Castello a Sannicandro di Bari; 11 luglio, ore 21, in Piazza Aldo Moro a Cassano delle Murge; 12 luglio, ore 21, in Piazza Don Bosco a Cellamare; 13 luglio, ore 21, Rsa Parco dei Fichi d’India c/o masseria della Madonna a Rutigliano; 15 luglio, ore 21, sagrato della Cattedrale a Monopoli; 16 luglio, ore 21, banchina Sant’Andrea - Capitaneria di Porto a Molfetta; 17 luglio, ore 20, Caserma Picca a Bari; 18 luglio, ore 21, Piazza del Popolo a Bitetto e il 19 luglio, ore 20:30, Piazza del Popolo ad Alberobello.

Dal 24 luglio al 3 agosto seguirà il ciclo di concerti “Vento d’estate” che proporrà brani di autori romani più recenti (Nicolò Fabi, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Tiromancino, Fiorella Mannoia e Tosca) con la direzione e gli arrangiamenti di Marco Tiso e la voce di Costanza Alegiani.

La stagione estiva dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari è partita il 12 giugno scorso e prevede trenta concerti nei Comuni metropolitani che faranno tappa in piazze, parchi, sul mare e nei borghi antichi del territorio; un cartellone ricco di appuntamenti con tre nuovi programmi dedicati alla musica d’autore e arrangiamenti commissionati dall’Ico di Bari.

Il mese di giugno è stato dedicato alla scuola cantautorale siciliana con il ciclo di concerti “Al sole di Sicilia”. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.