L'Orchestra del Teatro Petruzzelli in concerto al "Mercadante" di Altamura

Gioachino Rossini, ouverture de L' Italiana in Algeri – Gioachino Rossini, ouverture de La Gazza Ladra – Carl Maria von Weber, ouverture de Der Freischütz – Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90 (Italiana) (Allegro vivace, Andante con moto, Con moto moderato, Saltarello. Presto)

Secondo appuntamento della nuova stagione "Musica Teatro Danza in dieci Variazioni", con la direzione artistica di Fiorella Sassanelli, al Teatro Mercadante di Altamura. Il 2 aprile, alle ore 20, da non perdere il concerto dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Nicola Colafelice.

E' una dedica all'Italia questo programma sinfonico compreso tra il 1813, anno di composizione dell'Italiana in Algeri di Rossini (La gazza ladra è del 1817), e il 1833 anno in cui Mendelssohn riannoda i ricordi di un recente viaggio in Italia, con soste a Roma e a Napoli. La composizione è intensa, Mendelssohn si butta a capofitto in quello che considera – come scrive alla sorella Fanny, anch'ella compositrice – "il lavoro più gaio che io abbia mai finora composto, specialmente nel finale". L'ultimo movimento è uno sfogo sonoro dell'esuberanza delle danze dei quartieri popolari romani e chiude un lavoro che è un intenso e sentito omaggio all'Italia. Nel 1817 Weber cerca di smarcarsi dall'influenza italiana nel teatro d'opera con il Singspiel, una forma di teatro in cui la musica si alterna a un testo recitato e compone Der Freischütz (Il franco cacciatore), prima vera importante opera del romanticismo tedesco, senza prevedere che avrebbe avuto un grande successo proprio in Italia.

Sul podio dell'Orchestra del Petruzzelli sale un giovanissimo direttore. Barese di nascita, Nicola Colafelice ha avviato gli studi musicali a otto anni studiando il violoncello con Vito Paternoster. Versatile e interessato a tutte le forme dell'espressione musicale, egli si è inoltre diplomato in Canto al Conservatorio di Matera prima di conseguire il diploma accademico di secondo livello in Direzione d'Orchestra al Conservatorio di Bari sotto la guida di Giovanni Pelliccia. Ammesso all'Italian Opera Academy tenuta da Riccardo Muti, nel febbraio 2017 ha vinto una borsa di studio alla Catholic University of America in Washington D.C. dove si è laureato col massimo dei voti e la lode. Rigoletto ha segnato nel 2018 il suo debutto operistico al Teatro dell'Opera di Stara Zagora in Bulgaria.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159, Altamura) - Biglietti in vendita online su Vivaticket - Email: info@teatromercadante.com - Sul web: www.teatromercadante.com

Le date successive di aprile:

9 aprile 2022, ore 20.30

Around Mascagni

Le romanze inedite e il periodo pugliese

Gianni Leccese, tenore

Fabrizio Signorile, violino

Barbara Rinero, pianoforte

Paola Martelli, voce recitante e regia

Progetto An.G.Eli Eventi, produzione teatrale Teatro “Mercadante” di Altamura

29 aprile, ore 20.30

Dolcissime radici (in prima nazionale)

Giovanna Carone, voce

Vince Abbracciante, fisarmonica

Pippo D’Ambrosio, batteria e percussioni

Nando Di Modugno, chitarra classica ed elettrica

Leo Gadaleta, violino acustico ed elettrico, chitarra classica e portoghese, sintetizzatore

Guido Morini, pianoforte e clavicembalo

Mirko Signorile, pianoforte

Roberto Ottaviano, sassofoni

Giorgio Vendola, contrabbasso