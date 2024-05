Concerto dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari nel Teatro Piccinni

Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Prezzo Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65

Venerdì 17 maggio, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo “Rullo di timpani”, che prende spunto dalla Sinfonia n.103, la penultima delle dodici sinfonie di Haydn, che verrà eseguita per l’occasione. (Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado e per gli over 65).

Il concerto, diretto dal maestro svedese Ola Rudner, è strutturato con un programma che prevede quattro linee melodiche sovrapposte: in apertura l’esecuzione della Sinfonia da La finta baronessa, un inedito di Niccolò Piccinni con revisione a cura dell’Ico di Bari; a seguire la Sinfonia n.103, la penultima delle dodici composte da Franz Joseph Haydn a Londra. Concepita in mi bemolle maggiore, è spesso riconosciuta con il nome “il rullo di timpani”, per via della lunga rullata d’apertura del primo movimento, affidata per l'appunto al timpano. E, poi, il brano da concerto Andante e Polacca per fagotto e orchestra di Simplicio Gualco, presentato in pubblico con successo nel luglio del 1884, ma poi archiviato presso il Conservatorio milanese e non più eseguito.

In chiusura il brano contemporaneo Canto Notturno per fagotto e orchestra del compositore friulano Christian Carrara, un’opera di circa dieci minuti in cui l’autore cerca di valorizzare le varie anime del fagotto, della sua bellissima vena lirica e le sue proprietà espressive. Sul palco, nel ruolo di solista, il fagottista Paolo Carlini.

La guida all'ascolto è a cura degli studenti del Laboratorio di critica musicale del DAMS - Università degli Studi di Bari.