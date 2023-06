Concerto dell’Orchestra sinfonica di Bari ad Altamura per il cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore

Prezzo non disponibile

Domenica, 4 giugno 2023, alle ore 21.00, nel Teatro Mercadante di Altamura, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari si esibirà in un concerto dal titolo Popolo di formiche. Sinfonia meridiana, in prima esecuzione assoluta, con musiche del compositore di origini lucane, Damiano D’Ambrosio. Il concerto sarà presentato dal musicologo Dinko Fabris.

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi promossi e organizzati nel 2023 dal Comune di Altamura-Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50, per rendere omaggio al noto scrittore e politico di origini altamurane.

In programma l’esecuzione di musiche di Damiano D’Ambrosio su testi tratti da alcuni scritti di Tommaso Fiore (in particolare il brano Giù il tiranno, che si rifà all’Inno della Libertà, i cui versi furono scritti da Fiore nel febbraio del 1942, ed eseguito durante i lavori del 1° Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale, tenutosi a Bari nel gennaio del 1944). Per l’occasione l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari sarà diretta dal maestro Silvia Massarelli, con la partecipazione del Coro polifonico “Saverio Mercadante” di Altamura diretto dal maestro Alfredo Cornacchia e la voce del cantante-attore Maurizio Pellegrini.

PROGRAMMA

Questa è la Murgia più aspra e sassosa

Melologo su testi di Tommaso Fiore

(per voce recitante e orchestra)

Rupestria

Latentia - Canzone murgiana - Ramarri – Ballo del vicinato

(per orchestra)

Ludus imperialis

Intrada imperiale – Saltarello Oktàgonos – De Arte venandi

(per orchestra)

Giù il tiranno!

“Inno della Libertà” su testo di Tommaso Fiore

(per coro e orchestra)