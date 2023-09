Requiem di Mozart: concerti dell'Orchestra sinfonica a Ruvo, Molfetta e Bari

Prende il via mercoledì 27 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Domenico a Ruvo di Puglia, la tre giorni di concerti dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, diretti dal maestro Vito Clemente, direttore artistico dell’ICO di Bari, dedicati all’esecuzione del Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart (ingresso libero).

Un evento che vedrà sul palco, insieme ai professori dell’Orchestra, i cantanti solisti Simona di Capua (soprano), Alina Sivitskaya (contralto), Nico Franchini (tenore), Carmine Giordano (basso) e 176 coristi appartenenti alle seguenti compagini corali del territorio: Corale Polifonica Michele Cantatore di Ruvo di Puglia (direttore maestro Angelo Anselmi), Coro Dilectamusica di Bari (direttore maestro Vincenzo Damiani), Coro Harmonia dell’Ateneo Barese di Bari (direttore maestro Sergio Lella), Coro Incanto Armonico di Bari (direttore maestro Bepi Speranza), Coro Jubilate di Conversano (direttore maestro Donato Totaro), Coro Obadiah di Oppido Lucano (direttore maestro Maria De Bonis) e l’Ensemble vocale Palazzo incantato di Bari (direttore maestro Sergio Lella).

In programma l’esecuzione del Requiem di Mozart preceduto da Qua resurget ex favilla, brano liberamente ispirato al capolavoro del genio salisburgese, Commissionato dalla ICO di Bari al compositore Vittorio Pasquale, in prima esecuzione assoluta. La composizione si pone l’obiettivo di condurre il pubblico verso l’ascolto della messa da Requiem k.626. Divisa in due sezioni dal diverso carattere gestuale, trae il suo materiale musicale dall’antifona “Exultabunt Domino” del Rituale romano delle esequie e da una porzione della scala ascendente del celebre “Lacrimosa” del massimo compositore, sulla quale poggia proprio il verso “qua resurget ex favilla” che conferisce il nome all’opera.

Le note all’ascolto sono a cura degli studenti del corso di laurea DAMS dell’Università degli Studi di Bari.

Il concerto sarà replicato giovedì 28 settembre, alle ore 20.30, nel Duomo di Molfetta (ingresso libero) e venerdì 29 settembre, alle ore 21.00, nella Cattedrale San Sabino a Bari, in collaborazione con la rassegna “Notti Sacre”, organizzata dalla Arcidiocesi di Bari-Bitonto. (Info biglietti: https://www.nottisacrebari.it/ )