Nella Basilica di San Nicola a Bari il concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana

Venerdì 15 ottobre, alle ore 20.30, nella Basilica di San Nicola a Bari si terrà un nuovo concerto dell’Orchestra sinfonica metropolitana, diretta per l’occasione dal maestro Deborah Tarantini e con la partecipazione di Gabriele Pieranunzi al violino e del soprano Paola Leoci.

L’iniziativa rientra nel ciclo di concerti dedicati a Nino Rota in occasione del 110 ° anniversario della nascita.

In programma l’esecuzione di musiche di Paolo Messa Io vivo in foco da un sonetto di Gaspara Stampa, Nino Rota Improvviso per violino e orchestra d’archi e Niccolò Paganini Concerto n.1 in re maggiore per violino e orchestra.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.

