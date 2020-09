Concerto dell'Orchestra sinfonica metropolitana a Bitritto

abato 12 settembre, alle ore 20.30, in piazza Leone a Bitritto, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto diretto dal maestro, Giancarlo De Lorenzo, e con la partecipazione della cantante, Patty Lomuscio.

In programma l’esecuzione di brani cosidetti “evergreen”, ovvero slegati dall’epoca cui appartengono diventati successi di portata mondiale e, soprattutto, noti e cari a più generazioni: Over the rainbow di Harold Arlen, Moon River Johnny Mercer / Henry Mancini, Caravan di Juan Tizol / Duke Ellington, Wishing you were somehow here again (sol min) e Don’t cry for me Argentina di Lloyd Webber, People da “Funny girl” di Jule Styne, Fly me to the moon di Bart Howard, Singing in the rain di Arthur Freed, Smoke gets in your eyes di Jerome Kern, Prelude n. 2 (arrangiamento di Walter Sivilotti) e The man I love di George Gershwin, At last di Mack Gordon / Harry Warren, I feel pretty da “West side story” di Leonard Bernstein e What a wonderful world di George Douglas.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti consentiti.