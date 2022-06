Orchestra sinfonica metropolitana: anche a Bari il concerto dedicato a Beethoven

Prezzo non disponibile

Giovedì 9 giugno, alle ore 20.00, nel Teatro Comunale Paolo Grassi di Cisternino, l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “Ludwig” dedicato al grande compositore tedesco diretto per l’occasione dal maestro Carlo Goldstein, il Principal Guest Conductor designato della Wiener Volksoper dall'inizio della stagione 2022/23.

Il concerto vedrà la partecipazione anche di Fabrizio Falasca, considerato uno dei migliori violinisti italiani della sua generazione.

Classe 1988, Falasca ha cominciato lo studio del violino in giovane età affermandosi rapidamente e vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali: nel 2010 è stato premiato al Concorso Biennale di Violino di Vittorio Veneto e nel 2013 al Concorso Internazionale di Violino A. Postacchini di Fermo. Fabrizio Falasca è uno dei solisti under 35 ospiti di questa nuova stagione dell’Ico, eccellenze italiane che si sono distinte a livello internazionale.

Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da Ciro riconosciuto, opera seria di Niccolò Piccinni, Bari, Città aperta che rientra nella produzione denominata “Di gente e di mari - Bari, storie di millenaria accoglienza” di Massimo Gianfreda commissionata dall’Ico a compositori pugliesi e, infine, il Concerto per violino e orchestra op.61 in Re maggiore di Ludwig van Beethoven.

(Info biglietti a prezzo unico € 3,00. In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e Calib, Libreria Caffè - Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino. Contatti: +39 328 971 4139).

Il concerto sarà replicato venerdì 10 giugno, alle ore 20, presso l’Accademia Pugliese delle Scienze dell’Università Aldo Moro di Bari (Villa La Rocca in via Celso Ulpiani, 27) e sabato 11 giugno, alle ore 20.30, a Villa Longo De Bellis a Bari-Palese nell’ambito del Festival Ecomuseale delle Arti. Entrambi i concerti sono ad ingresso libero.