“Musica Maestro!”, concerto per le scuole dell’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari al teatro Piccinni

Prosegue il ciclo di concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari dedicati alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

Domani, sabato 6 maggio, alle ore 11.00, nel Teatro Piccinni di Bari, andrà in scena il concerto “Suoniamo insieme. Musica maestro!” che la ICO di Bari eseguirà di fronte ad una platea di circa 600 studenti con la direzione del maestro, Nicola Colafelice, e la partecipazione del baritono, Carlo Sgura.

Il programma si apre con un’Ouverture da Pénélope di Niccolò Piccinni, un’opera inedita con revisione commissionata dalla ICO di Bari a Paolo Messa.

I ragazzi potranno comprendere, con leggerezza, la filiera che porta all’esecuzione di un brano: ricerca e collazione delle fonti manoscritte, trascrizione, revisione ed esecuzione. Dopo sarà la volta di un altro compositore della Scuola napoletana, Domenico Cimarosa, con “Il Maestro di Cappella” che, con verve e comicità irresistibile, farà conoscere al giovane pubblico tutti gli strumenti dell’Orchestra.

In chiusura la Kindersinfonie di Edmund Angerer nella nuova orchestrazione commissionata dalla ICO a Vincenzo Anselmi. Il pubblico con strumenti giocattolo come il Kuckuk (Cucù), Nachtigall (Usignuolo), Knarre (Raganella), Triangel (Triangolo) e Wachtel (Quaglia) parteciperà all’esecuzione del brano. La Kindersinfonie rappresenta un’occasione per far musica insieme, ragazzi ed adulti, studenti e professionisti che potranno utilizzare anche strumenti semplici, non originali.