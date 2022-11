Maestri, appuntamento a Bari con l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana

Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti

Venerdì 2 dicembre, alle ore 20.45, nella multisala Showville a Bari (Via Mario Giannini, 9) l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari si esibirà in un concerto diretto dal maestro romano Marcello Panni e con la partecipazione del Trio Hopper composto da Federico Piccotti (violinista), Gianluca Montaruli (violoncellista) e Alberto Dalgo (pianista).

Il concerto porta il titolo “Maestri” perché dedicato a tre grandi musicisti del novecento italiano che sono stati l’uno maestro dell’altro: Alfredo Casella di Nino Rota e, lo stesso Rota, di Marcello Panni.

(Ingresso a pagamento: biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado al botteghino di Showville. In prevendita sulla piattaforma TicketOne.it).

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: il Triplo concerto per violino, viola e violoncello op. 56 di Alfredo Casella, la Sinfonia n. 2 in fa maggiore “La tarantina – Anni di pellegrinaggio” di Nino Rota e Mamma Rondinella di Marcello Panni.

Quest’ultimo brano è una rilettura di una melodia della tradizione popolare salentina che Panni ripropone in una nuova versione in prima esecuzione assoluta.

Il concerto sarà replicato domenica 4 dicembre, alle ore 18.30, nel Teatro Umberto Giordano a Foggia, in coproduzione con l’Associazione Musica Civica di Foggia (per info botteghino tel. 0881.792908).