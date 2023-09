Concerto dell'Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari nel Teatro Piccinni di Bari

Giovedì 21 settembre, alle ore 20.30, nel Teatro Piccinni di Bari, l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari, diretta dal maestro Marc Moncusi, si esibirà in un concerto dal titolo “Anniversari”, in collaborazione con l’Accademia Pugliese delle Scienze, in occasione della Giornata internazionale della Pace indetta dall’ONU.

Il concerto è un omaggio ad un serie di anniversari di autori: i 100 anni dalla nascita del compositore ungherese Gyorgy Ligeti, i 60 anni dalla morte del compositore e pianista francese Francis Poulenc e dello scrittore e drammaturgo Jean Cocteau e i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino con l’esecuzione in prima assoluta del brano Suite sinfonica per orchestra op. 55 commissionato dalla ICO di Bari al compositore pugliese Massimo Gianfreda e liberamente ispirato alle Lezioni americane.

(Ingresso a pagamento con biglietto unico € 5,00 e € 1,00 per studenti di ogni ordine e grado. Prevendita su piattaforma TicketOne.it).

Il concerto vedrà la partecipazione di Veronica Simeoni, mezzosoprano romano, che vanta una carriera di successo nei più importanti teatri del mondo da New York a Milano passando per Amsterdam, Londra, Madrid, Barcellona, Lisbona, Sydney, San Pietroburgo, Washington, Zurigo, Berlino, Monaco e tanti altri. Fra gli ultimi impegni, il debutto, lo scorso giugno, alla Israeli Opera in Azucena sotto la direzione di Giuliano Carella per la regia di Daniele Abbado.