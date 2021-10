L'Orchestra sinfonica metropolitana in concerto a Toritto con “American songs in my heart”

Mercoledì 13 ottobre, alle ore 20.30, nel centro sociale “San Girolamo Emiliani” a Toritto (Via Falcone e Borsellino 1) l’Orchestra sinfonica metropolitana si esibirà in un concerto dal titolo “American songs in my heart” diretto per l’occasione dal maestro Giancarlo De Lorenzo, direttore stabile dal 1992 dell’Orchestra Vox Auræ di Brescia, e con la partecipazione della cantante e violoncellista andriese, Patty Lomuscio.

In programma l’esecuzione di canzoni americane senza tempo di Arlen, Mercer, Ellington, Webber, Styne, Freed, Kern, Gershwin, Warren, Berstein, Douglas.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti consentiti dalla normativa anti Covid 19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...