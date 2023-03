Al Petruzzelli in concerto l’Orchestra del Teatro diretta da Marc Albrecht con solista Arabella Steinbacher

Venerdì 17 marzo alle 20.30 al Petruzzelli, nell’ambito della Stagione Concertistica 2023 è in programma un nuovo appuntamento che vedrà protagonista l’Orchestra del Teatro, diretta da Marc Albrecht, con solista d’eccezione la top star Arabella Steinbacher (violino).

In programma Ouverture dal “Der Freischütz” (Il franco cacciatore) di Carl Maria von Weber, Concerto n. 1, in sol minore, per violino e orchestra, op. 26 di Max Bruch e Le sacre du printemps (La sagra della Primavera), quadri della Russia pagana in due parti) di Igor Stravinskij.

I biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione 2023 della Fondazione Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it.

Informazioni: 080.975.28.10.